Demissões da Volkswagen serão debatidas na Câmara As demissões em massa na Volkswagen serão debatidas na Câmara dos Deputados em audiência pública na próxima quarta-feira, às 10 horas. As comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio discutem as implicações sociais e econômicas do plano de reestruturação anunciado no início de maio pela montadora. O debate foi proposto pelos deputados Jorge Boeira (PT-SC), Ivan Valente (Psol-SP) e Dra. Clair (PT-PR). A empresa tem um plano que prevê cortes de 4 mil a 6 mil pessoas até 2008. Os deputados convidaram para o debate o presidente da Volkswagen do Brasil, Hans-Christian Maergner; o presidente do BNDES, Demian Fiocca; e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, entre outros. Marinho era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 2001, quando fechou um acordo de estabilidade de emprego para a fábrica da Volks do ABC válido até novembro deste ano.