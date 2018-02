Demissões em montadoras poderão provocar cortes nas concessionárias, diz Fenabrave

As demissões nas montadoras de veículos brasileiras poderão impactar nos empregos nas concessionárias, reconheceu há pouco o novo presidente da Federação Nacional da Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção Júnior.

"Claro que essas demissões nas montadoras pioram o cenário para as concessionárias. Se você produz menos, você vende menos", afirmou em entrevista à imprensa, ponderando que o impacto vai depender de cada grupo empresarial.

O dirigente afirmou, contudo, que a piora não deve ser grande, pois o setor já vem se "adequando" ao novo cenário econômico nos últimos dois anos. Questionado, ele não soube precisar quantos empregos foram cortados nas redes nesse período, informando apenas que o setor tem atualmente 409 mil trabalhadores nas redes de distribuição.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assumpção fez questão de ponderar ainda que, apesar do cenário ruim, o número de concessionárias aumentou no ano passado para 8 mil, ante cerca de 7,6 mil no ano anterior. Para 2015, ele afirmou que sua "opinião pessoal" é de que esse número não deve cair.

Nesta terça-feira, a Volkswagen confirmou a demissão de 800 funcionários na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com a decisão, trabalhadores resolveram entrar em greve por tempo indeterminado. Outras fábricas também devem anunciar demissões neste início de ano.