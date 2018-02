Demissões nos EUA alcançam o menor nível desde 2001 As grandes corporações demitiram menos em dezembro nos EUA e os cortes de funcionários caíram 39%, para 44.416, atingindo o menor nível do ano passado em demissões. Os dados são da consultoria Challenger, Gray e Christmas. Para o ano de 2007 como um todo, as demissões recuaram 8,5%, para 768.264, o menor nível desde 2001 (ano de recessão). O setor financeiro demitiu bastante no ano passado: foram anunciados 153.105 cortes, o que representa mais que o triplo do registrado em 2006. Já as montadoras eliminaram 78.800 postos de trabalho em 2007, quase a metade dos 158.766 cortes realizados no ano anterior. Em relação ao mês de dezembro, o setor que mais demitiu foi o varejo (7.961 empregos), seguido pelos setores automotivo, farmacêutico e financeiro. As informações são de agências internacionais.