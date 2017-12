Demissões superam contratações no setor no 1º semestre

Os dados, levantados com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), são apenas um retrato da crise na indústria naval. As demissões são ainda mais expressivas se consideradas todas as atividades dos estaleiros, que também fazem manutenções de embarcações, por exemplo. Além do fechamento de postos, o resultado aponta que parte dos trabalhadores foi demitida e houve a recontratação com salários menores.

"Os salários de admissão no mercado de trabalho em geral estão caindo. Está tendo uma substituição de quem ganha mais por trabalhadores de menores remunerações", afirma o economista Rafael Bacciotti da Tendências. Ele lembra que há demissões em diversos setores por conta da fragilidade da economia, mas as empreiteiras e empresas do setor de construção naval ainda sofrem com os impactos da Operação Lava Jato. "É um fator importante que está afetando o emprego como um todo, pela importância da cadeia de petróleo e gás", complementa Bacciotti.

O Rio, que concentra mais estaleiros e demandas do setor, foi um dos Estados mais atingidos pelas demissões, sobretudo nas cidades de Niterói e Angra dos Reis, onde está localizado o estaleiro Brasfels, ainda em operação. O professor Floriano Martins, da Coppe/UFRJ, destaca que a dispersão do setor levou estaleiros a cidades sem tradição do setor, o que atiçou a economia local que, agora, sofre com "impactos desastrosos". "A população cresceu de forma desordenada, sem infraestrutura de serviços públicos. Sem a renda das empresas, há um impacto social muito grande", reforça.

Apesar da crise, Martins ressalta que há mercado para o reerguimento da indústria independentemente da Petrobrás - com foco em navegação de cabotagem ou em outros países da América Latina, desde que procedimentos sejam aprimorados. "Isso pode resolver o problema das empresas, mas e do ponto de vista da estratégia para o País? Perdeu-se o foco. Ficamos sem liderança para pensar políticas de forma articulada para o setor", argumenta Martins. / A.P. e M.S.