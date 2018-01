Demissões volutárias na Ford cortam 38 mil nos EUA Cerca de 38 mil funcionários da Ford aceitaram o programa de demissão voluntária da montadora, número que se aproxima da meta da empresa para a América do Norte. A Ford havia fixado a eliminação de 45 mil postos de trabalho e de 16 fábricas em um plano de reestruturação chamado "O caminho para frente". Nesta semana, a empresa anunciou que aumentará sua dívida em US$ 18 bilhões para dar conta das despesas ligadas às demissões voluntárias e ao fechamento de fábricas. A Ford calcula que o plano causará despesas a curto e médio prazo de cerca de US$ 20 bilhões. Dos 38 mil empregados que aceitaram deixar a companhia, aproximadamente 30 mil (entre eles 6 mil da subsidiária Automotive Components Holdings) fizeram isto no último período de inscrição, que chegou ao fim nesta semana, enquanto outros 8 mil já tinham tomado esta decisão no início de 2006. Todos os trabalhadores são membros do sindicato United Auto Workers (UAW), o maior do setor automobilístico nos Estados Unidos. No início do ano, a Ford tinha 83 mil funcionários filiados ao UAW, o que faz com que, após as aposentadorias antecipadas e as demissões voluntárias anunciadas nesta quarta, o número caia para 45 mil filiados. A empresa informou que os 30 mil funcionários que aceitaram o último plano de demissão que acabou nesta semana puderam escolher entre oito diferentes pacotes de indenização e que mais da metade optou por ofertas "não tradicionais", que incluem, por exemplo, valores fixos ou bolsas de estudos para familiares.