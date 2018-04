Democratas falam em novo pacote de pelo menos US$ 500 bi

Democratas já falam no envio de um novo pacote de ajuda econômico à Casa Branca no ano que vem. O valor do plano estaria entre US$ 500 bilhões e US$ 700 bilhões. O anúncio foi feito por Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos EUA, no sábado, e pelo senador Charles Schummer, neste domingo. No dia 1º de outubro, o Senado aprovou o primeiro grande pacote de resgate, no valor de US$ 700 bilhões. Schumer disse neste domingo à emissora de televisão ABC que o Congresso dos Estados Unidos enviará um novo pacote para a sanção da Casa Branca em 20 de janeiro de 2009, o mesmo dia em que o presidente eleito Barack Obama tomará posse, informou a Bloomberg. "Nós teremos um grande pacote de estímulo econômico na escrivaninha do presidente no próprio dia da posse", disse Schumer. Segundo ele, o novo pacote envolverá um montante entre US$ 500 bilhões e US$ 700 bilhões. As informações são da Dow Jones. Pelosi também disse que o congresso pode preparar um pacote de estímulo econômico de centenas de bilhões de dólares, assim como cortes de taxas. Em uma entrevista à CBS, transmitida no sábado, Pelosi disse que o pacote deveria ser voltado para a criação de empregos imediatamente, e incluir investimentos para futuro crescimento.