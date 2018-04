Demora é ''natural'', diz Anatel

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg, admitiu que há demora na análise concorrencial das fusões que ocorrem no setor de telecomunicações. Mas disse que essa demora é "natural", porque as análises técnicas são feitas com "muito cuidado" e obedecendo a todos os prazos que as empresas têm para enviar dados solicitados pela agência. Segundo ele, em onze anos de existência da agência, nenhuma instrução foi rejeitada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que é quem tem de dar a palavra final sobre os negócios sob o ponto de vista da concorrência. "A demora é natural e as instruções são aceitas justamente porque a Anatel teve tempo para estudá-las. Isso não é uma corrida de obstáculos e nem uma corrida de 100 metros rasos", afirmou o presidente da Anatel. De acordo com ele, nos onze anos em que a agência vem fazendo essas análises, mais de 150 processos foram instruídos e enviados ao conselho antitruste. "Acho que as críticas não podem perder o contexto", comentou. PRAZOS E RITOS Sardenberg disse que, ao fazer o exame concorrencial de uma fusão, praticamente é refeito todo o processo de análise regulatória ou prévia a uma operação. Para isso, a agência colhe informações sobre o mercado, ouve as empresas envolvidas e até as concorrentes. É nesse ponto, justificou o presidente da Anatel, que pode haver demora, porque há prazos e ritos a serem cumpridos para envio das informações à agência. "E as empresas têm o direito de pedir extensão de prazos, e muitas vezes isso ocorre", completou. O caso da compra da Brasil Telecom pela Oi, que há sete meses está sendo alvo da análise concorrencial, embora já tenha tido a aprovação regulatória da agência, está em fase final de instrução, de acordo com Sardenberg. "Mas é preciso dar liberdade para que os técnicos façam uma instrução cuidadosa. E a prova de que elas estão sendo feitas de forma cuidadosa é o fato de ter uma aprovação de 100% das nossas instruções", afirmou. Para Sardenberg, os técnicos da agência são os mais bem capacitados para analisar o mercado de telecomunicações, e isso justifica a manutenção da prerrogativa da agência de fazer os exames concorrenciais dessas operações no setor das telecomunicações.