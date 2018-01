Denúncia contra Palocci faz bolsa cair e dólar subir A denúncia de que o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, recebia propina de empreiteiros quando era prefeito de Ribeirão Preto, causou muita preocupação no mercado financeiro e fez a bolsa desabar e o dólar disparar. A acusação foi feita pelo ex-secretário de Palocci, Rogério Buratti, em depoimento na polícia de Ribeirão Preto. Segundo o promotor Sebastião Sérgio da Silveira, que acompanha o depoimento, a propina recebida de empresários que cuidavam do serviço de lixo na cidade era repassada para o PT. Logo após a informação, o dólar, que estava em baixa, passou a subir com força. Pouco antes do meio-dia, a moeda norte-americana chegou a subir 3% e bolsa sofreu queda de mais de 2%. O risco Brasil e os juros futuros também subiram.