Denúncia contra Ricardo Sérgio derruba mercados Depois do estresse causado pelo rebaixamento dos papéis brasileiros na semana passada por instituições estrangeiras, o mercado financeiro foi sacudido hoje pelas denúncias publicadas no final de semana contra o ex-diretor do Banco do Brasil Ricardo Sérgio, que foi tesoureiro da campanha do candidato tucano, José Serra. Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,4320, em alta de 0,95% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 1,69%. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro pagavam juros de 18,710% ao ano, frente a 18,750% ao ano de sexta-feira. A preocupação com os desdobramentos do caso Ricardo Sérgio não ficou restrita ao mercado doméstico. Os títulos da dívida brasileira operaram em baixa durante a manhã. O C-bond caía 1,44% no início da tarde. O risco país, medido pelo EMBI, do JP Morgan, superou a barreira dos 900 pontos. O que mais estressou o mercado não foi tanto o suposto pedido de propina, de R$ 15 milhões, feito por Ricardo Sérgio ao empresário Benjamin Steinbruch, na época da privatização da Vale do Rio Doce, em 97. O que deixou o mercado alvoroçado foi a informação de que José Serra não teria declarado à Justiça Eleitoral a verba de campamnha, R$ 2 milhões pela cotação atualizada do câmbio, recebida do empresário Carlos Jereissati, irmão do governador Tasso Jereissati. Serra só teria declarado R$ 95 milhões. Outro ponto lembrado é o fato de a denúncia de que Ricardo Sérgio pediu comissão ao empresário Benjamin Steinbruch ter sido referendada por dois tucanos importantes, o ministro Paulo Renato e o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Para o mercado, foi um sinal preocupante de que Serra, já rompido com o PFL e com problemas na definição do vice do PMDB, não consegue unir sequer seu partido. O mercado, que já vem de uma semana de sobressaltos com os rebaixamentos da dívida brasileira feitos por bancos estrangeiros, aguarda agora os desdobramentos de tais denúncias. Analistas acreditam que a repercussão negativa desse caso pode significar perda de votos para o candidato tucano, com impacto nas próximas pesquisas eleitorais. A denúncia repercute justamente no dia em que o José Serra volta a se apresentar em cadeia nacional de rádio e televisão, nos programas políticos estaduais do PSDB. Havia a expectativa de que o desempenho do candidato tucano melhorasse após essa exposição. Agora, essa expectativa é negativa. Mais do que nunca, o candidato do governo deverá ser pressionado, caso não deslanche nas pesquisas, a abandonar a candidatura. No mercado, há setores que consideram esta uma saída positiva, sobretudo se surgir um novo candidato que reaglutine a base aliada, com uma adesão formal do PFL.