Denúncias derrubam mercados Prevista, inicialmente, para as 15h, foi divulgada há pouco, nota do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares, a respeito de artigo veiculado hoje na imprensa, mencionando uma autorização sua para a suplementação de verbas para a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, que contradizia parecer do Tribunal de Contas da União. Na nota, divulgada há pouco, o ministro declarou que as notícias não são verdadeiras e distorcem os procedimentos realizados, alegando que, à época -1995 e 1996 -, os procedimentos cumpriam todas as determinações legais. Anteriormente, no almoço oficial com o presidente chileno Ricardo Lagos, em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a quebrar o protocolo para evitar jornalistas. E o PT declarou, por meio de várias lideranças, que é urgente e indispensável a criação de uma CPI para investigar o caso, embora admita que a oposição sozinha não tenha o número de votos suficientes para fazê-lo. No meio da tarde, surgiram rumores de que uma revista semanal publicará transcrições de gravações sobre o escândalo do TRT - Tribunal Regional do Trabalho - de São Paulo, possivelmente envolvendo autoridades governamentais. Todas essas turbulências no cenário político apavoraram os mercados, e o governo só se pronunciou após o fechamento. Com isso, o dólar atingiu a máxima de R$1,8160, fechando em R$ 1,8130, alta de 0,55%. A Bolsa despencou, fechando em queda de 3,57%, apesar dos bons resultados nos mercados estrangeiros. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,05%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 1,84%. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,95 % ao ano, frente a 18,58% % ao ano ontem. Veja, em matéria a seguir, a opinião de analistas a respeito dos movimentos do mercado hoje, a profundidade das conseqüências do cenário político para o mercado e as suas perspectivas.