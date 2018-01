Depatri indica cuidados para evitar o golpe O delegado do Depatri, Manoel Camassa, alerta que é muito difícil rastrear as quadrilhas que aplicam o golpe do carro zero. Isso porque toda a transação é feita pelo telefone celular, o que dificulta a localização dos bandidos. Ele explica que, com o celular pré pago, a dificuldade aumenta. Além disso, até o fax é transmitido via celular, por meio de um aparelho chamado interface. Camassa diz que a tecnologia é a grande aliada dos novos crimes que têm surgido nos últimos anos. O delegado destaca que até o sigilo bancário atrapalha as investigações, já que é impossível obter os dados sigilosos em poder do banco que poderiam levar ao golpista. Confira a seguir, alguns dos cuidados básicos que o consumidor deve tomar para evitar cair no golpe do carro zero. 1 - evite comprar o bem pelo telefone, fixo ou celular 2 - a compra deve ser feita pessoalmente 3 - verifique pessoalmente o produto antes de comprar 4 - desconfie de preços muito abaixo do mercado 5 - não aceite contratos ou qualquer documento via fax 6 - não compre carro vindo de outra cidade ou estado 7 - não deposite dinheiro em qualquer conta antes de ter a documentação em seu nome 8 - como garantia, faça sempre um cheque nominal e cruzado 9 - feche o negócio sempre da sede da empresa