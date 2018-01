Depoimento de Buratti não deve afetar mercado, diz Magliano O presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Raimundo Magliano, avaliou que o depoimento de logo mais do advogado Rogério Buratti à CPI dos Bingos não deve trazer grande nervosismo para o mercado. "Pode ter um pico momentâneo, mas isso não tira a tranqüilidade do mercado. Deve ter um impacto momentâneo, mas depois estabiliza", afirmou Magliano, ao chegar ao Palácio do Planalto para a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Ele afirmou que os mercados estão maduros, fortes e tranqüilos e que na sua avaliação esses mercados (interno e externo) estão resistindo bem à crise política. "O que a gente sente são os fundamentos da economia, as exportações, o mercado de capitais. A gente leva tempo, mas vai amadurecendo", completou.