Depois da euforia, Bolsa tem queda; dólar pára de cair A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tentou mas não teve fôlego para sustentar a forte alta de ontem. Depois de ter quase testado os 24 mil pontos, registrando a máxima de 23.976 pontos, com valorização de 1,89%, o Ibovespa passou a ensaiar uma realização de lucros. Ao meio-dia, o Índice Bovespa registrava baixa de 0,25%. Na mínima, chegou a cair 0,63%. Analistas ouvidos pela Agência Estado acham natural um ajuste técnico na Bolsa, depois ter subido tanto em tão pouco tempo. No entanto, essa parada técnica da Bolsa vai depender do comportamento dos investidores estrangeiros, que têm bancado boa parte festa do mercado. O giro financeiro hoje segue vigoroso. Em apenas uma hora de pregão, o movimento soma R$ 268 milhões, indicando para o encerramento volume de negócios de R$ 1,8 bilhão. O dólar abriu em queda de 0,32%, cotado a R$ 2,845, mas depois diminuiu a perda e, pouco após o meio-dia, subia 0,04%^. O C-Bond, o título brasileiro mais negociado no Exterior, registrou leve baixa na abertura de hoje, com liquidez travada pela proximidade da paridade, mas o sentimento dos investidores em relação à dívida brasileira continua positivo.