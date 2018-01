Depois de 4 meses em alta, consumo de energia cai em maio O consumo de energia elétrica no mês de maio registrou queda de 4,79% em relação a abril, segundo dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A queda resulta, parcialmente, da redução da temperatura média no mês de maio em relação a abril, mas sinaliza que a demanda está menor, após a rápida aceleração registrada nos primeiros quatro meses deste ano, conforme técnicos do setor. Em relação a maio do ano passado, os dados do mês passado registraram expansão de 4,93%, mas nos meses anteriores o ritmo era superior a 7%. Em janeiro, por exemplo, a expansão foi de 7,1% (sobre janeiro do ano passado), 7,09% em fevereiro, 6,86% em março e 7,31% em abril. Pelos dados do ONS, o consumo médio diário em maio atingiu 44.832 MW médios, quando em abril somou 47.086 MW médios e 47.318 MW médios em março, quando atingiu recorde absoluto na história do País. Em maio do ano passado, o consumo médio de energia elétrica atingiu 42.725 MW médios. Em termos absolutos, o consumo nos 31 dias de maio somou 33.355 GWh, ficando abaixo dos 33.902 GWh de abril e dos 35.305 GWh de março. Consumo por regiões Na região Sudeste, responsável por 62% do consumo nacional, o consumo ficou em torno de 27.854,8 MW médios, com queda de 5,92% sobre o registrado na média de abril. Em relação a maio do ano passado o saldo é positivo em 4,67%, mas essa taxa é inferior ao ritmo dos meses anteriores. Em janeiro, por exemplo, o consumo no Sudeste cresceu 5,89% sobre janeiro de 2004, 5,71% em fevereiro, 6,54% em março e 8,34% em abril. Na região Sul, o consumo de maio ficou em torno de 7.314,5 MW médios, o que indica queda de 5,04% em relação a abril. Em relação a maio do ano passado, porém, o Sul registrou expansão de 5,15%, o que mostra que o patamar deste ano é superior ao de igual período do ano passado, mas com arrefecimento nas últimas semanas. No início do ano, em parte devido ao aumento da temperatura média na região, o ritmo de consumo estava crescendo muito, registrando 8,56% em janeiro (sobre janeiro de 2004), de 8,77% em fevereiro, 7,11% em março e 3,89% em abril (sobre abril do ano passado). No Nordeste, o consumo de maio registrou queda de 2,69% em relação a abril, registrando média de 6.551 MW médios. Esse patamar é mais do que o dobro do registrado em igual período do ano passado, devido à grande interligação com a região Norte e à melhora das chuvas no Nordeste este ano.