Depois de 45 anos, 'Diário da Franca' anuncia fim das atividades

Fundado em 30 de março de 1973, o jornal Diário da Franca publicou no domingo, dia 24, a sua última edição. Antes, avisou anunciantes e assinantes, que receberam cheques com os valores referentes a entregas de jornais que não seriam feitas ou anúncios que deixariam de ser publicados.

A decisão de encerrar as atividades, segundo a direção do jornal, se deve “à nova realidade de consumo de notícias pelo meio digital, o qual permite muitas vezes de forma gratuita acesso a informações com mais agilidade e dinamismo”.

Com o fim do Diário, o único jornal impresso de Franca (SP) passa a ser o Comércio da Franca, que em 2016 reduziu seu tamanho, passando do formato standard para o berliner.

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da rede Magazine Luiza, disse que o fim do jornal representa "uma perda para os francanos". Segundo ela, "durante 45 anos o Diário da Franca cumpriu seu papel de jornalismo sério e cobriu com eficiência e agilidade os acontecimentos da cidade".