Depois de abrir em baixa, preço do petróleo volta a subir A virada do preço do petróleo, que passou a operar em alta, influenciou na manhã desta terça-feira as bolsas norte-americanas. Por volta das 12h, o contrato de petróleo negociado no mercado futuro em Nova York (Nymex) subia 0,02% para R$ 54,60 o barril. Já o petróleo tipo brent, negociado em Londres avançava 0,14% para R$ 50,85 o barril. Em Nova York, o Índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas - reduziu a alta para 0,44%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - ampliou a baixa para 0,21%. O fim da greve na Noruega influenciou a abertura do mercado de petróleo hoje, cujo preço do barril iniciou o dia em baixa. Mas o sentimento de cautela já era percebido no início dos negócios e foi reforçado no final da manhã. Não se fala numa crise econômica global aguda em função da alta do petróleo, mas a manutenção do preço do produto em níveis mais altos e por tempo maior do se imaginava inicialmente continua fazendo piscar os sinais de alerta. Relatório divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia (IEA) diz que a crescente demanda de petróleo pelos EUA, China e Índia vai tornar as cadeias apertadas de abastecimentos de petróleo cru "perigosamente" vulneráveis a ações de terrorismo e à pirataria - roubo de produtos no alto mar. Segundo a avaliação da IEA, esse cenário vai tornar os mercados de petróleo menos flexíveis e mais voláteis (oscilação) em termos de preços, ampliando os riscos de que uma interrupção no fornecimento provoque um choque maior de preço. Perspectiva A IEA também pondera que os preços do petróleo podem cair nos próximos dois anos. É preciso considerar, porém, muitos analistas previram que a commodity recuaria ainda neste segundo semestre, o que não ocorreu. Outra incerteza é se o petróleo cairia para um nível suficientemente baixo e se a queda viria a tempo de aplacar as atuais incertezas com a economia global.