Depois de bater em nível recorde, dólar começa dia caindo mais Depois de um dia de queda recorde, em que fechou cotado a R$ 2,86, o mais baixo nível desde 18 de julho passado, o dólar abriu em nova baixa, hoje. Às 9h46, caía 1,57%, a R$ 2,815. O noticiário permanece amplamente favorável a uma nova queda do dólar - fluxo positivo de capitais, com captações do setor privado e perspectiva de nova emissão soberana de títulos brasileiros no Exterior, e o bom andamento das reformas no Congresso. Ao nível em que está, no entanto, ressaltam os operadores, o dólar comercial pode atrair compradores ? e, após essa nova queda na abertura, a moeda poderá passar por uma correção durante o dia. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.