Depois de dois dias de alta, dólar tem leve queda Depois de registrar alta por dois dias consecutivos, após a atuação agressiva do BC na manhã de terça-feira, o dólar começou a quinta-feira perto da estabilidade, em queda muito leve. Às 11h13, caía 0,11%, cotado a R$ 2,815. A avaliação dos especialistas é de que o Banco Central já comprou cerca de US$ 550 milhões no mercado e que o ajuste das cotações a esse enxugamento foi feito. Agora, a expectativa é de que o fluxo de entradas volte a aumentar e novas atuações da autoridade monetária são esperadas, pois acredita-se que há interesse dos gestores da economia nacional em evitar que o dólar se desvalorize muito. Veja a cotação do dólar.