Depois de estabilidade, álcool tem ligeira alta Depois de três semanas de estabilidade, o preço do álcool hidratado apresentou ligeira alta na semana passada. Segundo o levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro do combustível subiu, em média, 0,46%, atingindo os R$ 1,743 nas bombas brasileiras. A pesquisa indica que a alta foi provocada por um aumento das margens de revenda, que passaram de R$ 0,178 para R$ 0,188 por litro. Os preços de venda praticados pelas distribuidoras permaneceram inalterados, em R$ 1,555 por litro, de acordo com apuração do repórter Nicola Pamplona. A região Norte é o local onde o álcool está mais caro. Segundo levantamento da ANP, o preço médio do litro na semana entre 5 e 11 de fevereiro custava R$ 2,120. O valor representa um aumento de R$0,008 ao consumidor direto no intervalo de uma semana. Em seguida vem a região Sul, onde o produto era vendido ao preço médio de R$ 1,911. Apesar de figurar na segunda posição da lista, o álcool ficou R$ 0,006 mais barato no período. Em terceiro lugar estava a região Centro-Oeste, com R$ 1,908 - o aumento nas três cidades, mais o Distrito Federal, foi um dos maiores: R$ 0,047. Em seguida veio o Nordeste, com R$ 1,805 e, por fim, o Sudeste, aos R$ 1,585. O Estado da região Norte onde o aumento foi mais forte entre as semanas encerradas em 04 e 11 de fevereiro foi o Acre. Na penúltima avaliação o litro custava R$ 2,114, passando para R$ 2,163 (alta de R$ 0,049). Já o Rio Grande do Sul concentrava o maior preço do produto em todo o País. No Estado, o consumidor pagava R$ 2,259 pelo litro. São Paulo, por sua vez, é o Estado onde mais compensa abastecer o carro. O preço na bomba custava, em média, R$ 1,528 na semana encerrada dia 11 deste mês. Gasolina Na mesma pesquisa, o litro da gasolina, por sua vez, custava, em média R$ 2,501 na bomba. O resultado representa ligeira alta ante semana encerrada em 4 de fevereiro, quando o produto era vendido a R$ 2,499. Gás A agência captou ainda os primeiros repasses, às bombas, do reajuste do gás natural em São Paulo, autorizado pela Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE), na semana passada. Segundo a pesquisa, os preços do gás natural veicular (GNV) no Estado subiram 3,5%, passando a R$ 1,095 por metro cúbico. A CSPE estimava uma alta de até 6% nas bombas.