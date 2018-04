Depois de feriado, mercado coreano fecha em queda A bolsa da Coréia do Sul encerrou o pregão desta segunda-feira em baixa de 1,89%, depois do feriado da sexta-feira. A queda foi determinada pela decisão dos investidores internacionais de realizar lucros, apesar das compras dos investidores locais. As maiores quedas baixas foram Hyundai Motor (-5,6%), Samsung Electronics (-5,1%), Posco (-3,1%) e Korea Electric Power - Kepco (-1,4%). Taiwan também sofreu desvalorização?(-0,26%), estimulada pela queda de 1,10% do índice Nasdaq na sexta-feira. As compras de papéis da velha economia impediram que a baixa fosse maior. Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 0,15% com a procura por ações do setor de tecnologia. Não houve negociações hoje nas Filipinas e na Tailândia porque é feriado nesses países. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,07%; Indonésia: +0,35%; Malásia: +1,05% e Cingapura: -0,54%.