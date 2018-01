Depois de forte oscilação, dólar encerra o dia estável O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9590 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,03% em relação às últimas operações de ontem. Apesar do fechamento estável, a moeda norte-americana teve um dia de forte oscilação. Iniciou o dia cotada a R$ 2,9880 e oscilou entre a máxima de R$ R$ 3,0130 e a mínima de R$ 2,9580. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 0,92% em fevereiro e acumula alta de 1,93% em 2004. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também apresentou um dia de forte oscilação. Às 16h50, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? estava em 21.148 pontos, em alta de 0,94%. Durante o dia, o Índice oscilou entre a máxima de 21.200 pontos e a mínima de 20091 pontos. A oscilação foi mais forte no início dos negócios no mercado financeiro, quando repercutiram as informações das edições das revistas Época e Veja, que foram antecipadas para esta sexta-feira. A perda maior durante o dia foi de 4,10%. Naquele momento, contudo, surgiram as oportunidades de compra de ações. Segundo informou a editora Márcia Pinheiro, o primeiro posicionamento do presidente Lula em relação ao caso Waldomiro Diniz também agradou ao mercado, com o anúncio das MPs anti-bingos e caça-níqueis. Estrangeiros voltaram ao pregão, animados por recomendações de overweight (compra acima da média da carteira) para os títulos da dívida brasileira por parte do DKW e JP Morgan. Tesourarias refizeram parte de suas posições compradas.