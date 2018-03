Depois de fortes oscilações, dólar fecha com alta de 0,17% O dia foi de fortes oscilações no mercado de câmbio. A moeda norte-americana oscilou da máxima de R$ 3,0600 ? patamar de abertura ? à mínima de R$ 3,0050. No final desta terça-feira, o dólar comercial estava cotado a R$ 3,0300 na ponta de venda dos negócios, registrando alta de 0,17% em relação aos últimos negócios de ontem. Com este resultado, a alta do dólar frente ao real é de 4,05% em maio. No acumulado do ano, há uma baixa de 14,41%.