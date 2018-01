Depois de prejuízo, Xerox anuncia lucro no trimestre A norte-americana Xerox Corp. anunciou um lucro líquido de US$ 19,0 milhões (US$ 0,01 por ação) no quarto trimestre até 31 de dezembro de 2002, ante um prejuízo líquido de US$ 140,0 milhões (US$ 0,19 por ação) em igual período do ano anterior. As vendas no trimestre caíram para US$ 4,24 bilhões, de US$ 4,38 bilhões em 2001. O resultado do período inclui um encargo de US$ 0,34 por ação referente à reestruturação e um benefício fiscal de US$ 0,11 por ação. Excluindo os itens, o lucro foi de US$ 0,24 por ação no quarto trimestre. A estimativa da First Call era de um prejuízo por ação de US$ 0,11 e um lucro antes de itens extraordinários de US$ 0,16 por ação. A receita decorrente de vendas de equipamentos caiu 2% no trimestre, em comparação com um declínio de 9% no terceiro trimestre, auxiliada por uma demanda pelos 17 novos produtos lançados pela Xerox em 2002, disse a companhia. A Xerox disse que as despesas no período recuaram US$ 49 milhões ou 4% em relação a 2001. As margens brutas no trimestre foram de 43,9%, uma alta de 2,5 pontos percentuais e ultrapassando as previsões dos analistas de aproximadamente 41%. As informações são da Dow Jones e de outras agências internacionais.