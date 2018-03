Depois de uma quinta-feira de estresse, dólar cai Após o estresse de ontem, o dólar começou o dia de hoje em queda. A abertura foi em queda de 0,17% (a R$ 2,965), ampliada às 10h15 para 0,34% (a R$ 2,960). A expectativa para o ingresso de recursos pode fazer a moeda norte-americana retomar sua tendência de queda. Nos últimos dias, o ABN Amro captou US$ 75 milhões e o Banco Safra, US$ 85 milhões. Há expectativas para que CSN, Vale, Gerdau, Lojas Americanas, Aracruz e Telesp Celular também busquem recursos no mercado externo. O dólar comercial fechou a R$ 2,97 (+2,77%), ontem. Segundo os analistas, foi dia de realização de lucros com C-Bonds, o que pressionou o dólar e detonou um ajuste técnico para a cotação. O C-Bond caiu mais de 6% ontem e o risco-país subiu mais de 113 pontos durante o dia. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.