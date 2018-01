Depois do Copom, Bolsa bate recorde e dólar sobe A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje em alta de 2,94%, em 36.858 pontos. Em pontuação, é o sexto recorde do ano, superando o de segunda-feira, quando a Bolsa subiu 1,77%, para 36.533 pontos. Entre os papéis que compõem o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa -, nenhum fechou em queda. O volume negociado atingiu R$ 2,1 bilhões. O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu ontem a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,75 ponto porcentual. Esta decisão é favorável para o mercado de ações, já que reduz a atratividade do investimento em juros e contribui para a migração de ecursos para a bolsa, onde o investidor busca receber ganhos maiores. Contudo, as taxas brasileiras continuam entre as mais altas do mundo. O dólar comercial fechou em alta pelo terceiro dia seguido, de 0,22%, cotado a R$ 2,3280.