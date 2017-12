Depois do feriado, dólar começa o dia em queda de 0,45% O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,9000 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,45% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h, a moeda norte-americana chegou ao patamar máximo do dia, vendida a R$ 2,9030, em baixa de 0,34%. A abertura do mercado de câmbio hoje é marcada por notícias positivas, o que cria a expectativa de mais um dia de recuo de cotações. Ontem, os mercados no Brasil permaneceram fechados, em função do Dia da Independência. No exterior, com os negócios operando normalmente, o risco Brasil ? taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País ? recuou para um nível inferior a 500 pontos. Em conseqüência, o mercado financeiro retoma o trabalho nesta quarta-feira com a concretização da esperada emissão soberana. Segundo informou o repórter Gustavo Freire, o Banco Central divulgou na manhã de hoje nota em que confirma ter concedido mandato para os bancos Dresdner Kleinwort Wasserstein e UBS Investment Bank para liderarem uma emissão de bônus da República em euros no mercado global. De acordo com fontes de mercado, o Brasil estaria fazendo uma emissão de 500 milhões de euro com prazo de 8 anos.