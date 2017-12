Depois do reajuste, gasolina sobe 2,57% em média nos postos do País O preço da gasolina subiu 2,57%, em média no País, na primeira semana após o reajuste de 2,4% concedido pela Petrobras no preço do produto na saída das refinarias. Segundo a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a gasolina custou, em média, R$ 2,190 por litro nesta semana, contra R$ 2,135 registrados antes do reajuste nas refinarias. No caso do diesel, a alta nas bombas foi de 4,2%, com o preço médio nacional chegando a R$ 1,556 por litro - antes do reajuste, era de R$ 1,492. O repasse para os dois produtos ficou acima do projetado pela Petrobras, que estimava em 1,6% e 3,8% os repasses nas bombas para gasolina e diesel, respectivamente. Evolução do preço nas bombas Gasolina (preço/litro) Diesel (preço/litro) janeiro 2,007 1,393 fevereiro 2,003 1,390 março 1,981 1,392 abril 1,972 1,387 maio 1,983 1,389 junho 2,062 1,444 julho 2,107 1,497 agosto 2,127 1,495 setembro 2,124 1,493 outubro (antes do reajuste) 2,135 1,492 outubro (depois do reajuste) 2,190 1,556