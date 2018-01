Depois do resultado esperado, discute-se quando os juros cairão Pela sétima reunião consecutiva, o Copom manteve a taxa básica de juros estacionada em 14,25% ao ano. Muito mais do que a conjuntura econômica, as circunstâncias políticas determinaram a decisão, unânime, dos diretores do Banco Central. Ao repetir os termos vagos e lacônicos do anterior, o comunicado, divulgado na sequência, apenas refletiu a situação peculiar em que o Copom tomou sua decisão – literalmente na véspera da posse de um novo presidente do BC, indicado por um novo governo, em tudo oposto, na economia, ao que substituiu.