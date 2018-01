Depósito judicial: novos postos da Nossa Caixa Quem precisa fazer depósito judicial em razão de alguma questão que esteja sendo discutida na Justiça terá mais Postos de Atendimento Bancário (PABs) à sua disposição. A Nossa Caixa estará instalando, nos próximos dias, postos nos fóruns das 24 comarcas que não contavam com as unidades da instituição Caixa. Serão instalados PABs em todos os fóruns onde o atendimento era prestado exclusivamente pelo Banespa, num total de 173. Dessa forma, todas as comarcas terão uma unidade de atendimento da Nossa Caixa.