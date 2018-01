Depósitos em previdência privada crescem 23,18% O volume de novos depósitos no sistema de previdência privada complementar aberta cresceu 23,18% no primeiro quadrimestre do ano, chegando a R$ 6,470 bilhões no período, conforme informou nesta segunda-feira a Associação Nacional de Previdência Privada (ANPP). Somente em abril, as captações cresceram 13% na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 1,5 bilhão. O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL - não dedutível do Imposto de Renda) captou R$ 4 bilhões de recursos entre janeiro e abril, com crescimento de 50% em relação ao mesmo período de 2005, que somou R$ 2,7 bilhões. Já o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL - aplicação em que incide risco, já que não há garantia de rentabilidade) apresentou captação de R$ 1,4 bilhão, o que representou uma alta de 6,86% em relação ao mesmo período de 2005. Os planos tradicionais captaram R$ 1 bilhão, com queda de 17,42% contra o volume arrecadado entre janeiro e abril de 2005, que somou R$ 1,2 bilhão. Em relação ao público que investe em previdência, o melhor desempenho ficou com os planos individuais, que tiveram crescimento de 30,43% passando de R$ 3,9 bilhões para R$ 5,5 bilhões entre o primeiro quadrimestre de 2005 e o primeiro quadrimestre de 2006. Os planos corporativos e os voltados para menores de idade empataram em segundo lugar, registrando um crescimento de 8% no volume de novos depósitos. O volume de investimentos nos planos para menores de idade subiu de R$ 218,9 milhões, entre janeiro e abril de 2005, para R$ 236,2 milhões, no mesmo período de 2006. Entre os planos corporativos, a captação de novos recursos passou de R$ 1 bilhão, no primeiro quadrimestre de 2005, para R$ 1,2 bilhão registrado no primeiro quadrimestre deste ano. Seguradoras Em relação às seguradoras, a Bradesco Vida e Previdência lidera o ranking de captação, com 36% dos volumes de contribuição; seguida pela Itaú Vida e Previdência, 17%; Brasilprev, 11%; Unibanco, 8%; Caixa Vida e Previdência, 8%; HSBC, 5%; Real 4%; Santander, 3%; Icatu Hartford, 2%; e Capemi, 1%. As demais seguradoras somam 5% do total de novas contribuições. A carteira de investimentos do mercado de previdência privada - que inclui reservas técnicas, reservas livres, capital de seguradoras e outros valores - cresceu 25,87% no primeiro quadrimestre do ano na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso, a carteira do setor acumulou R$ 86,6 bilhões.