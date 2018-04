Depósitos judiciais da Nossa Caixa vão para o BB até 2017

Os depósitos judiciais da Nossa Caixa serão mantidos nas condições atuais pelo Banco do Brasil até 2017, segundo o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. O montante desses depósitos até 2017 soma R$ 16 bilhões. Pelo período mínimo de cinco anos, o Banco do Brasil será o agente financeiro do estado de São Paulo, esse prazo poderá ser prorrogado, de acordo com o secretário. Costa informou também que o governo do Estado vai transferir ao BB 100% das ações em seu poder até março. Ele informou ainda que a oferta aos minoritários será nas mesmas condições feitas ao governo do Estado. O secretário disse ainda que os funcionários da Nossa Caixa serão incorporados ao Banco do Brasil. A negociação da compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil se estendeu por seis meses, segundo o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. "No início de maio, o BB demonstrou interesse estratégico pela Nossa Caixa para que pudesse ter posição de destaque no estado de São Paulo. " O secretário contou que foram estabelecidas algumas premissas para que o negócio fosse concretizado, entre elas a preservação de interesses públicos, com a garantia de absorção de empregados e de que os correntistas não seriam prejudicados. A Nossa Caixa solicitou também que fossem oferecidas garantias para seus parceiros, como Icatu e Mapfre. "Garantidas as premissas, iniciamos a partir de maio a avaliação dos ativos do banco e a negociação de preço." A Nossa Caixa foi assessorada pelo Citi e pelo Fator, enquanto o Banco do Brasil contou com a assessoria da Merrill Lynch e da PricewaterhouseCoopers. "Após seis meses, hoje fechamos negócio com o Banco do Brasil e assinamos o memorando de entendimentos." De acordo com o secretário, a atual capilaridade de atendimento da Nossa Caixa será mantida, com presença nos 645 municípios do estado de São Paulo. Ele informou também que o balcão de produtos e serviços de interesse do governo, oferecido hoje pela Nossa Caixa, será mantido. Segundo o secretário, o projeto de lei solicitando a aprovação da compra das ações da Nossa Caixa em poder do governo para o BB será enviado à Assembléia Legislativa do Estado na próxima semana.