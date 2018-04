Depreciação do dólar reduziria desequilíbrios globais, diz FMI Uma depreciação real do dólar conduzida pelo mercado e a apreciação real de moedas de países superavitários poderiam potencialmente desempenhar um papel auxiliador no estreitamento dos desequilíbrios globais. A estima o Fundo Monetário Internacional (FMI), em análise divulgada nesta quarta-feira e que antecede a publicação das Perspectivas para a Economia Global, que serão divulgadas durante o encontro de primavera, em Washington, na próxima semana. O documento preparado pelo Departamento de Pesquisa do Fundo, acrescenta que, ao mesmo tempo, "o processo de ajuste deverá envolver o reequilíbrio da demanda doméstica em direção à economias superavitárias, incluindo aumento na taxa de poupança privada para níveis mais ´normais´ e maior consolidação fiscal nos EUA para enfrentar o custo da população em envelhecimento". Estimativas do FMI indicam que uma depreciação real entre 10% a 15% da moeda norte-americana é necessária para reduzir o déficit comercial em 1% do PIB. Enquanto o FMI observa que a "depreciação real ajuda a conter os custos em termos de crescimento mais lento do PIB que são associados com grande reversões dos déficits de conta corrente", acredita que o "ajuste externo nos EUA pode envolver uma depreciação real do dólar menor do que algumas vezes é citado nos debates acadêmicos e políticos. "Estimativas típicas sugerem que estreitar a relação déficit de conta corrente em proporção do PIB em um ponto porcentual iria exigir uma depreciação real (do dólar) oscilando de 10% a 20%." Mas evidências nas elasticidades comerciais apuradas pelo FMI "são consistentes com estimativas na parte menor deste intervalo". O documento avalia que "a probabilidade de um ajuste benigno cai com o tamanho do déficit externo e aumenta com o grau segundo o qual um país é aberto ao comércio". Assim, a aplicação de "políticas que removam obstáculos à realocação de recursos e ao comércio internacional ajudariam a reduzir o deslocamento na atividade econômica que pode acompanhar este processo de ajuste", diz o Fundo. A avaliação deriva da percepção de que os volumes comercializados parecem ter se tornado mais reativos às mudanças nos preços internacionais ao longo das duas últimas décadas. "Quanto mais flexível a economia, menor os obstáculos para a realocação de recursos e mais reativo será o comércio a mudanças na taxa de câmbio real", diz o FMI. Contágio de imóveis O contágio para outras economias do globo derivado de um agravamento do setor imobiliário nos EUA pode ser significativo se os consumidores norte-americanos e o investimento corporativo no país forem afetados, adverte o FMI. Na atual conjuntura, os efeitos da desaceleração dos EUA são limitados e grande parte dos países pode mostrar "descolamento" ante a economia dos EUA, estima o Fundo. No entanto, o ditado "se os EUA espirrarem o resto do mundo fica resfriado" permanece relevante. "Problemas no crescimento dos EUA influenciam o crescimento em outros lugares", afirmou o FMI em documento que antecede a divulgação das Perspectivas Econômicas Globais, que serão publicadas no encontro de Primavera na próxima semana. Por enquanto, o contágio derivado da desaceleração norte-americana tem sido limitado, por ser conduzido por um fator específico do país, o arrefecimento do mercado imobiliário, e não algo mais amplo, constata o Departamento de Pesquisa do Fundo. "Se os efeitos da desaceleração ficarem moderados como é esperado, grande parte dos países deverá estar em posição de descolamento dos EUA e de sustentar forte crescimento, embora países com forte ligação comercial com os EUA podem experimentar dificuldade no crescimento", reconhece. Contudo, se a desaceleração dos EUA for intensificada, o contágio também seria potencializado, tornando-se "significativamente maior se as perdas do setor imóveis residenciais espalharem-se para os consumidores e para o investimento corporativo" no país. Segundo o FMI, o tamanho potencial de contágio dos EUA aumentou ao longo do tempo consistente com a noção de que comércio mais amplo e integração financeira intensificam os efeitos entre um país e outro dos problemas relativos ao crescimento. América Latina Embora a perspectiva central do FMI seja a de que o contágio para outros países derivado de uma desaceleração dos EUA será limitado, o Fundo reconhece que, no caso de um evento mais amplo, o contágio pode ser significativo para a América Latina e para países como Canadá e México. "Contágios são mais importantes para países com laços financeiros e de comércio mais próximos dos EUA", avisa o FMI nos capítulos analíticos das Perspectivas Econômicas Globais, que serão divulgadas no encontro de Primavera, na próxima semana. O Departamento de Pesquisa do FMI estima que o crescimento tanto nos EUA quanto na zona do euro afetam outros países na proporção em que as outras economias comercializam com estas duas regiões. O reflexo em outros países, acrescenta o FMI, tende a ser grande durante recessões nos EUA, quando o crescimento das importações se torna acentuadamente negativo. O Fundo calcula que, em média, "uma redução de um ponto porcentual no crescimento anual dos EUA é associada a um declínio de 0,25 ponto porcentual no crescimento da América Latina e 0,4 ponto porcentual ou mais no México e 0,5 no Canadá. A Ásia emergente, acrescenta o FMI, é afetada significativamente pelo crescimento dos EUA, mas, e talvez de forma surpreendente, não pelo o crescimento no Japão. O Fundo acrescenta que o contágio derivado dos EUA é bastante pequeno para países da África e do Oriente Médio. África é mais influenciada por eventos de crescimento na zona do euro, diz. Integração China-Índia A força de trabalho global efetiva avançou quatro vezes mais nas últimas duas décadas refletindo o crescimento da população e a crescente integração da China, Índia e o chamado antigo bloco Oriental no sistema comercial global, de acordo com o FMI. "Esta expansão é esperada para continuar nos próximos anos", prevê o Fundo. Entre 1980 e 2005, a oferta de mão-de-obra efetiva quadruplicou, com grande parte ocorrendo após 1990. "O Leste da Ásia contribuiu com metade do aumento, em virtude de considerável aumento na população ativa e aumento da abertura comercial", diz o Departamento de Pesquisa do Fundo. "Projeções iniciais sugerem que a oferta efetiva de mão-de-obra poderia mais do que dobrar novamente até 2050", acrescenta.