Deputado acusa Iberdrola e EDF de fazerem lobby contra MP do setor elétrico O relator da Medida Provisória 14, que regula o setor elétrico, deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA), acusou hoje que os grupos Iberdrola e Eléctricité de France (EDF) querem dominar o setor de geração eólica no País e estão fazendo lobby para que a MP não seja sancionada. As empresas reclamam que a MP 14 reduziu a participação delas no Programa de Incentivo a Fontes Alternativas (Proinfa), que garante contratos de compra da energia pela Eletrobrás. "Eles dominaram o mercado, têm mais de 90% dos projetos. Reduzi a participação deles para 50% na primeira fase do programa para dar chance ao surgimento de novas empresas", disse o deputado. O diretor da Enerbrasil, Hernán Saavedra, disse que a empresa vai rever os projetos no País se a MP for sancionada. A MP garante 50% dos contratos a produtores independentes autônomos, que não podem ter vínculos com distribuidoras.