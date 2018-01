Deputado cobra EUA sobre suspeita de bioterrorismo O deputado Ivan Valente (PT-SP) requereu nesta terça-feira às comissões de Relações Exteriores e de Agricultura da Câmara a convocação da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, para explicar a suspeita de que um funcionário do Serviço de Inspeção Animal e Vegetal dos EUA teria praticado "bioterrorismo" em uma lavoura de soja na Bahia. "Trata-se, ao que parece, de verdadeira violação da soberania nacional", afirma o deputado Ivan Valente. O deputado também pediu os depoimentos dos ministros da Relações Exteriores, Celso Amorim, e da Agricultura, Roberto Rodrigues, e do chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuária, Jorge Salim Waquim. A presença suspeita do funcionário na plantação, em meados de agosto, foi denunciada por Waquim. O norte-americano foi flagrado em Barreiras utilizando um aparelho de detecção de microorganismos que causam a chamada ferrugem da soja. Esse aparelho pode também levar a contaminação a outras áreas plantadas. O funcionário não tinha autorização do Ministério da Agricultura nem estava acompanhado de técnicos brasileiros.