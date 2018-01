Deputado dos EUA quer proibir importação de soja do Brasil O deputado Republicano pelo Estado de Iowa Tom Latham apresentou hoje na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos um projeto de lei para proibir a importação de soja e derivados do Brasil e da Argentina, informa o site da CNN em espanhol. O objetivo seria conter a propagação do fungo asiático em território norte-americano. O projeto de lei foi enviado à Comissão de Meios e Arbitragem. De acordo com a CNN, ainda não está claro se o projeto terá ou não apoio. "Os especialistas consideram que essa doença chegará inevitavelmente aos Estados Unidos. Mas este projeto vai tentar atrasar isso, para dar tempo aos nossos especialistas para analisar soluções para o problema", disse um porta-voz de Latham. Segundo ele, o fungo teria provocado perdas de US 1,3 bilhão no Brasil no ano passado e os especialista norte-americanos temem que o "devastador fungo" afete o cultivo de soja nos EUA. A CNN informa que, na semana passada, a Argentina confirmou a presença do fungo em culturas de soja ao norte do país, longe do núcleo agrícola, mas o governo indicou que se trata de um caso isolado e que a safra 2003/04 não corre riscos.