Deputado é preso em operação contra crimes financeiros O deputado federal eleito Juvenil Alves (PT-MG) é um dos presos na manhã desta quinta-feira,em uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal que tem como objetivo desarticular uma organização especializada em crimes financeiros. Além de Alves, já foram presas mais 12 pessoas, entre empresários, contadores e advogados. A Receita Federal acredita que o grupo pode ter causado um prejuízo superior a R$ 1 bilhão aos cofres públicos. A PF pretende cumprir 21 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. Das treze prisões efetuadas até esta manhã, oito aconteceram em Minas Gerais. Os integrantes da organização e beneficiários do esquema são acusados de lavagem de dinheiro, informação falsa em contrato de câmbio, evasão de divisas, sonegação fiscal, estelionato contra a fazenda pública, formação de quadrilha e falsidade ideológica. As fraudes eram praticadas para permitir que os empresários mantivessem seus bens fora do alcance de possíveis cobranças fiscais e execuções judiciais. Se condenados, as penas podem chegar a 35 anos de prisão. O esquema de fraudes da organização criminosa fazia uso de sociedades anônimas estabelecidas no Uruguai e na Espanha, em nome de "laranjas", para ocultar e dissimular valores e bens dos empresários brasileiros. Entre os investigados, estão, além dos próprios "laranjas", membros de escritórios de advocacia, contadores e sócios de empresas brasileiras. Além da constituição de offshore e empresas de fachada, responsabilizava-se ainda por arregimentar "laranjas", manter as empresas ativas e regulares no exterior e registrar toda a documentação perante os órgãos de fiscalização brasileiros. Os escritórios de advocacia do grupo investigado eram responsáveis por todos os trânsitos burocráticos tanto no exterior quanto no Brasil. A sede do esquema funcionava em Belo Horizonte. A Receita Federal estima que a ação criminosa do grupo pode ter causado um prejuízo superior a R$ 1 bilhão. Prisão do Deputado Juvenil Alves foi detido em sua casa, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. A polícia havia realizado uma operação nos escritórios de advocacia do político, entre eles um imóvel na Avenida Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Uma outra pessoa, ainda não identificada, também foi presa. O deputado eleito tem 47 anos e nasceu em Abaeté, região central do Estado. Ele obteve 110.651 votos nas eleições de outubro deste ano, segundo números do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). As ações da PF acontecem nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Alagoas e no Distrito Federal. Para Operação Castelhana, foram recrutados cerca de 250 policiais federais e 120 auditores da Receita Federal. As prisões temporárias são válidas exclusivamente por cinco dias e têm por finalidade garantir que testemunhas não sejam intimidadas e impedir que provas sejam ocultadas. Matéria alterada às 12h10 para acréscimo de informações