Deputado pede ao Cade informações sobre Varig/TAM O presidente da Comissão de Representação Externa da Assembléia Legislativa gaúcha, Vieira da Cunha (PDT), confirmou hoje que teve uma audiência no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a fusão da Varig e TAM. Ele conversou com o relator do processo de fusão, Thompson Almeida Andrade. O deputado pediu ao Cade que o Legislativo gaúcho seja notificado de todas as audiências que forem realizadas sobre o processo. O parlamentar foi levar ao Cade sua preocupação com as conseqüências da fusão. "Esta fusão não é boa para os trabalhadores, que sofrerão demissão em massa, e é prejudicial aos usuários, que ficarão submetidos a um autêntico monopólio", disse Vieira. A comissão presidida por Vieira acompanha a crise da companhia aérea e já realizou várias audiências públicas sobre o problema. Na semana passada, os deputados da comissão ouviram o presidente da Varig, Roberto Macedo.