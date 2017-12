Deputado pede convocação de presidente da Parmalat O deputado Leonardo Vilela (PP-GO) disse hoje que apresentará um requerimento à comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar o caso Parmalat para a convocação do presidente da empresa no Brasil, Ricardo Gonçalves. O objetivo, disse Vilela, é esclarecer a situação da companhia e as denúncias de desvio de dinheiro na matriz italiana. Vilela afirmou que a Parmalat está desativando parcialmente a fábrica localizada em Goiás. O deputado também deve pedir a realização de uma audiência pública da comissão naquele Estado, onde, segundo ele, a empresa deixou de pagar a seis mil fornecedores, levando as dívidas a R$ 6 milhões. Vilela disse que também pretende chamar os presidentes do Banco do Brasil e do BNDES para que eles digam se há recursos públicos envolvidos no caso, além de pedir a convocação dos ministros da Agricultura, Fazenda, Justiça e Desenvolvimento. De acordo com informações do setor produtivo, a Parmalat captava 1,1 bilhão de litros de leite por ano antes da crise, o que representa cerca de 8% da produção formal do País, de 13,8 bilhões de litros em 2003.