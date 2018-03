Deputado propõe retaliar trigo argentino A decisão do Congresso da Argentina de sobretaxar as importações de açúcar fez o deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) encaminhar ao Congresso projeto incluindo o trigo na lista de exceções da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. ?Em vez de sobretaxar o trigo argentino, proponho permitir as importações de países de fora do Mercosul com tarifa zero?, disse o deputado. Para ele, incluir o trigo na lista dos produtos importados com tarifa zero será importante para amenizar as dificuldades alimentares de milhões de brasileiros, contribuindo para o combate à fome no País. O projeto foi apresentado hoje, um dia depois dos deputados argentinos terem ratificado decisão tomada pelos senadores na semana passada de sobretaxar definitivamente o açúcar brasileiro. ?Desde o início do Mercosul a Argentina protege seu mercado de açúcar. O governo brasileiro tem que tomar a decisão de retirar o trigo da lista de produtos comuns e colocá-lo na lista de especiais?, disse. Essa mudança, acrescenta, poderia taxar o trigo importado da Argentina em 10%, tarifa igual à cobrada no caso de compras de países fora do bloco. Em Buenos Aires, o embaixador do Brasil José Botafogo Gonçalves disse a situação ficou "ainda mais complicada", já que a lei contra o açúcar importado tem validade até 2010, três anos mais do que o previsto no decreto que então protegia o produto argentino até 2007. "Eu não conheço Mercosul seletivo, que só concorda em negociar quando lhe convém", criticou. "Como podemos exigir que a União Européia (UE) e a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) derrubem barreiras agrícolas se nós mesmos não conseguimos chegar a um acordo aqui dentro do Mercosul". O governo do presidente Eduardo Duhalde mantém silêncio absoluto sobre a medida. Para alguns diplomatas, o silêncio faz parte da estratégia do governo federal argentino de "ganhar tempo" frente a situações de crise. Faltam apenas 43 dias para as eleições presidenciais.