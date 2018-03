Deputado propõe transferir Fust da Anatel para Ministério O deputado Jorge Bittar (PT-SP), secretário-geral do partido, defendeu hoje que a execução dos programas que utilizam recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) seja transferida da Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) para o Ministério das Comunicações. "Essa é uma tarefa mais para o Ministério", disse Bittar. Por força da lei, ao Ministério cabe definir as políticas públicas, que são implementadas pela agência. "O que a lei decidir eu acato", informou o presidente da Anatel, Luiz Guilherme Schymura. Ambos participaram nesta tarde do 8º Seminário de Telecom, organizado pela Plano Digital para debater a inclusão digital. Na avaliação de Bittar, a medida não enfraqueceria a Anatel. "Ao contrário, devemos fortalecê-la para que ela atue na sua área", destacou o parlamentar, enfatizando que concorda com o ministro das Comunicações, Miro Teixeira, que cobrou maior transparência por parte da agência. "Não vejo problema em pedir transparência. Mas, o Ministério também deve ser transparente. Na área de radiodifusão ele é uma caixa preta", criticou Bittar. Na avaliação de Bittar, não se deve enfraquecer a Anatel, mas é preciso uma melhor definição das atribuições da agência e do Ministério. "O Ministério foi omisso e a Anatel ocupou o espaço", afirmou ele, referindo-se ao governo anterior.