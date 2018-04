Deputado quer usar Cide para regular preço do petróleo O deputado Luciano Zica (PT-SP) disse à Agência Estado que a melhor forma de evitar que as oscilações dos preços internacionais do petróleo sejam repassadas ao consumidor brasileiro é utilizar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). ?A alíquota diminuiria quando o preço internacional subisse, e aumentaria quando caísse?, sugeriu. Ele observou que a Cide foi criada para substituir a Parcela de Preços Específica (PPE) que tinha essa função até dezembro do ano passado, quando terminou o monopólio estatal da importação de petróleo. Zica lembrou que a lei 10.336/01, que regulamentou a Cide, permite que o governo reduza e restabeleça as alíquotas sem necessidade de observar os princípios tributários da anualidade e da noventena. Ele disse que o presidente da Petrobras, Francisco Gros, com quem esteve reunido, concorda com a utilização desse mecanismo. Mas, na avaliação do deputado petista, o governo está optando pelo aumento dos preços ao consumidor para não abrir mão da arrecadação da Cide. Zica criticou a proposta feita pelo senador José Serra (SP), candidato tucano à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso, de a Petrobras repassar aos preços internos apenas a proporção do volume de petróleo importado. ?Ele esqueceu as lições de economia que teve na universidade?, provocou o deputado, observando que mesmo o petróleo produzido no Brasil tem preço internacional, e que o fim do monopólio estatal obriga a Petrobras operar com a lógica de mercado. ?Eu fui contra o fim do monopólio, mas agora o governo tem que ser coerente com o modelo que criou?, sustentou Zica, observando que os acionistas da Petrobras podem questionar a administração da empresa, se ela decidir vender o petróleo que produz mais barato para as refinarias brasileiras, quando poderia obter uma receita melhor vendendo no mercado internacional.