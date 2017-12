Deputado sugere boicote contra Teles O deputado Chico Alencar (PT-RJ) apresentou hoje, durante reunião na Comissão de Defesa do Consumidor, na Câmara, proposta de um boicote às operadoras de telefonia, como forma de protesto contra as elevadas tarifas. Ele sugeriu que no próximo fim de semana (5 e 6 de julho) a população deixe os aparelhos celulares desligados e façam apenas uso essencial dos telefones fixos. E para o dia 10 de julho, quinta-feira, o deputado sugeriu que todos os telefones fixos sejam retirados do gancho entre 12 horas e 14 horas. O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, que participou da reunião para discitir o aumento das tarifas, ao conceder entrevista chamou Alencar para falar sobre sua proposta, diante das câmeras.