Deputados discutem com Viegas plano de ajuda à Varig O presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), vai discutir nesta quarta-feira com o ministro da Defesa, José Viegas, as alternativas de socorro financeiro imediato a Varig, empresa que vive uma crise financeira sem precedentes, apresentadas por uma comissão de deputados. Os parlamentares defendem que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garanta recursos necessários à operação da Varig por meio de financiamento lastreado em ações da companhia. Eles querem ainda a realização de um acerto de contas entre a companhia e o governo federal, principal credor da empresa. O acordo prevê o reconhecimento pela União de uma dívida com as empresas aéreas referente ao período em que as tarifas ficaram congeladas por conta dos planos econômicos de 1986 a 1992, antes do julgamento das ações movidas pelas companhias na Justiça. A União pagaria a dívida com títulos públicos que as empresas usariam para pagar suas dívidas com o governo. Os parlamentares ressaltaram que o socorro a Varig não pode esperar a criação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que os critérios assegurados a Varig deverão ser estendidos a Vasp, empresa também em má situação financeira. No documento entregue a João Paulo, os deputados consideram indispensável a injeção de capital novo na Varig, inclusive com a participação de recursos estrangeiros até o limite de 25% do capital como prevê a lei.