Deputados gaúchos pedem a Alencar ajuda para a Varig O presidente em exercício, José Alencar, recebeu hoje, no Palácio do Planalto, uma comissão de deputados da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul que defende a ajuda do governo para resolver os problemas financeiros da Varig. Antes da audiência, o deputado Vieira da Cunha (PDT), um dos integrantes do grupo, disse em entrevista que os parlamentares iriam pedir ao governo o alongamento da dívida da empresa e o pagamento dos créditos de R$ 3 bilhões junto à União que a Varig pleiteia na Justiça. O grupo quer ainda a liberação de um empréstimo de US$ 300 milhões do BNDES para a empresa aérea. Questionado sobre a razão do contribuinte ter de arcar com os prejuízos da Varig, o deputado respondeu que o alongar a dívida é melhor do que a empresa deixar de pagá-la. Ele ressaltou ainda que a empresa apresentou nas últimas semanas um balanço que mostra a sua viabilidade econômica. A Varig tem 27 mil empregados na ativa e 10 mil aposentados.