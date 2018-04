Deputados pedem a Obama que Fed seja investigado

"Se uma investigação cuidadosa destes eventos trouxer à tona evidências conclusivas de que o Federal Reserve excedeu sua autoridade e abusou do poder sob as atuais leis, seria inapropriado garantir poderes mais amplos", afirmou o grupo na carta, com data de 10 de julho. O Fed está sendo acompanhado atentamente pelas autoridades por conta de sua atuação no resgate dos mercados financeiros no ano passado e há um debate crescente em Washington sobre se Obama pretende manter Ben Bernanke no comando da instituição no início do ano que vem, quando termina o mandato do presidente do Fed. As informações são da Dow Jones.