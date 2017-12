Deputados pedem a Palocci apoio no projeto das agências Deputados da frente parlamentar em defesa das agências reguladores vão pedir apoio do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para mudanças no projeto de lei que altera o funcionamento das agências reguladoras. O projeto deverá ser enviado na próxima semana ao Congresso. Os parlamentares chegaram, na tarde de hoje, ao Ministério da Fazenda defendendo mudanças nos principais pontos do projeto: a transferência do poder de outorga das concessões para os ministérios e a exigência de contratos de gestão para as agências. Para os parlamentares da frente, essas duas medidas esvaziam o papel das agências. Ao chegar ao Ministério da Fazenda, o coordenador da frente, deputado Ricardo Barros (PP-PR), disse que o ministro Palocci deve ter uma visão "pragmática" em relação às agências, distante do ponto de vista "ideológico" que marcou os debates sobre o assunto na campanha presidencial e no início do governo Lula. Para ele, é preciso urgência, porque a indefinição do governo está comprometendo a retomada dos investimentos externos nos setores regulados por essas agências. Mais críticas O presidente da frente também criticou a proposta do governo de criação de ouvidorias pelas agências com amplos poderes. "O governo fez um projeto com ouvidoria com poder de revisar as decisões do conselho diretor das agências", criticou ele, que acredita que a criação dessas ouvidorias retira a autonomia das agências. Ele previu dificuldades para aprovação do projeto no Congresso Nacional, se o governo não mudar pontos importantes previstos na proposta que foi submetida à consulta pública. "Não tivemos acesso ao texto final do projeto, por isso viemos ao ministro Palocci", disse Barros.