Deputados pedem CPI para investigar intervenção no Banco Santos Está em análise na secretaria da Mesa da Câmara o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o processo de intervenção no Banco Santos. O pedido foi protocolado ontem pelos deputados Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Fernando Coruja (PPS-PR) e Paulo Rubem Santiago (PT-PE). Os deputados conseguiram 206 assinaturas no documento, que entrará em uma longa fila de pedidos de criação de CPIs. De acordo com o regimento da Câmara, cinco CPIs podem funcionar ao mesmo tempo, o que significa que a CPI do Banco Santos não deverá ser instalada neste ano. O pedido entrará em 31º lugar na fila. Cada CPI tem o prazo de funcionamento de 120 dias, que pode ser prorrogado por mais 60. No entanto, esse prazo pode ser estendido por muito mais tempo. Há CPIs que chegaram a funcionar por um ano. Ao apresentar o pedido, os deputados argumentaram que é necessário esclarecer a intervenção no Banco Santos feita no dia 12 de novembro de 2004. "A cada dia surgem na imprensa nacional novas denúncias de transferência de recursos para o exterior, inclusive para instituições não-financeiras, de modo que o prejuízo ficou com o correntista tradicional, os fundos de pensão, sobretudo de municípios, bem como órgãos públicos federais, estaduais e municipais e o Fundo Garantidor de Crédito", afirmam os autores do requerimento. Os deputados argumentam que a Casa precisa acompanhar todo o processo de intervenção, inclusive para apurar o verdadeiro perfil da instituição. "Depois da intervenção, o banco tem sido denunciado por irregularidades graves, como empréstimos podres, desvio de recursos para uma rede de companhias obscuras ou sediadas em paraísos fiscais e operações financeiras que nunca saíram da contabilidade, transformando-se em cipoal de empresas fantasmas ou laranjas, com insuficiência de provisão", justificaram os deputados.