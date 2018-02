Deputados querem discutir MP dos sacoleiros

O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, na Câmara, deputado Julio Semeghini (PSDB-SP), informou que convocará para a próxima quarta-feira, 4, uma reunião da Frente Parlamentar de Informática para iniciar mobilização contra a Medida Provisória (MP) dos "sacoleiros". Semeghini disse acreditar que, no Congresso, será possível derrubar a MP, que instituiu o Regime de Tributação Unificada (RTU), fixando em até R$ 240 mil anuais o limite de importações de produtos do Paraguai. A comissão já realizou, em maio, debates sobre o tema e esperava que a medida fosse adotada por meio de projeto de lei. "O Congresso não pode dar um cheque em branco ao governo para escolher quais produtos poderão ser importados", disse. A MP autoriza o governo a baixar portaria com a lista dos produtos que poderão ser importados. Para o deputado, a medida representa um erro da política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não conseguiu contrapartidas concretas do Paraguai para o combate ao contrabando na região.