Derivativo ganha novo mercado

O mercado de balcão para derivativos terá novidades em agosto e setembro. A BM&FBovespa vai turbinar o seu mercado de balcão para derivativos, que hoje só funciona para swaps, com o lançamento de dois novos módulos, informou o diretor executivo de Desenvolvimento e Fomento de Novos Negócios da BM&FBovespa, Paulo Oliveira. A Cetip, que informa registrar cerca de 85% dos derivativos em balcão no País, também prepara novidades. As mudanças de ambos os lados buscam contribuir para dar mais segurança e melhorar a imagem dos derivativos de balcão. Esse tipo de negócio ficou com a imagem arranhada com a alta do dólar e os prejuízos no fim do ano passado de empresas como Sadia e Aracruz. "Os que mais sofreram com problemas com derivativos no final do ano passado foram os casos em que as operações foram no exterior. Mas o nosso mercado de balcão, tem oportunidades de melhorar", disse. Uma das principais novidades é o lançamento pela BM&FBovespa de um módulo exclusivo para empresas. Com o novo módulo, as empresas holding poderão acompanhar as posições de derivativos de balcão de cada uma de suas controladas registradas na BM&FBovespa. Será possível ao grupo empresarial ter os dados consolidados em relação a todas as instituições financeiras que fizerem operações de derivativos com as empresas. As empresas poderão acessar as informações sobre seus grupos empresariais pelo site BM&FBovespa Empresas. "A empresa receberá um relatório diário com a posição dela. Os Conselhos e a Diretoria terão visibilidade do risco", afirmou. "Não vai dar mais para alegar a ignorância no mercado de balcão." Do lado da Cetip, têm sido feitos aperfeiçoamentos para dar mais segurança ao mercado. O destaque é a Central de Exposição de Derivativos, que busca possibilitar aos bancos ter o grau de alavancagem de seus clientes em relação às operações com derivativos, permitindo aos bancos avaliar melhor o risco das empresas. Mas antes mesmo disso, no fim de agosto ou no início de setembro, a Cetip deve passar a incluir no seu modelo de garantias o uso de títulos públicos da Selic, "que não tem risco", informou o diretor de Relações com os Participantes da Cetip, Jorge Sant?Anna. Ele ressalva que isso ainda depende da autorização do Banco Central. O novo mercado de balcão da BM&FBovespa, batizado de "Hedge sob medida" quer concorrer com a Cetip, que é onde se registra atualmente no Brasil a quase totalidade dos negócios de balcão com derivativos, inclusive os que não envolvem swap.