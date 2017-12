Derrubada da poupança desanima o mercado Com os saques superando em muito os depósitos desde janeiro, as cadernetas de poupança fecharam o primeiro semestre com um saldo negativo de R$ 38,5 bilhões, o mais elevado da série histórica. As previsões do mercado são de que as retiradas continuem aumentando e os depósitos, minguando, enquanto persistir um cenário de inflação elevada, juros muito altos e desaquecimento da economia, que reduzem o emprego e pressionam os salários para baixo.